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Норвич Сити - Суонси
Норвич Сити - Суонси: обзор матча 15 декабря 2013
Норвич Сити
15.12.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
45+4'
Г. Хупер
12'
Н. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Суонси
83'
Замена
Р. Лама
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Н. Редмонд
83'
Замена
Л. Беккио
️️️️
Й. Элмандер
76'
75'
Замена
В. Бони
️️️️
Мичу
64'
Желтая карточка
А. Ранхель
62'
Желтая карточка
М. Ворм
55'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
ГОЛ! 1:1!
Г. Хупер
Пас отдал
Й. Элмандер
45'
+4
44'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Н. Дайер
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дайер
Пас отдал
Э. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Норвич Сити
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
3
Уиттакер
6
Тернер
4
Бассонг
13
Ольссон
8
Фер
27
Редмонд
16
Хаусон
4
Джонсон
11
Элмандер
88
Хупер
4-3-1-2
13
Ворм
22
Ранхель
5
Амат
5
Уилльямс
4
Дэвис
26
Шелви
87
Каньяс
18
Де Гузман
19
Эрнандес
12
Дайер
25
Мичу
11
Элмандер
32
Беккио
32
Беккио
11
Элмандер
27
Редмонд
23
Мерфи
23
Мерфи
27
Редмонд
12
Дайер
8
Посуэло
8
Посуэло
12
Дайер
19
Эрнандес
14
Лама
14
Лама
19
Эрнандес
25
Мичу
2
Бони
2
Бони
25
Мичу
Остались в запасе
Норвич Сити
Суонси
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Норвич Сити - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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