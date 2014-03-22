Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Суонси
Эвертон - Суонси: обзор матча 22 марта 2014
Эвертон
22.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Суонси
20'
Л. Бэйнс (П)
53'
Р. Лукаку
58'
Р. Баркли
33'
В. Бони
90+2'
Э. Уилльямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Суонси
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Лукаку
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Э. Уилльямс
Пас отдал
П. Эрнандес
Замена
Л. Осман
️️️️
Э. МакГиди
85'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Баркли
84'
70'
Замена
Мичу
️️️️
В. Бони
69'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Х. Альберто Каньяс
63'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Н. Дайер
ГОЛ! 3:1!
Р. Баркли
Пас отдал
К. Миральяс
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
53'
33'
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
А. Ранхель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Бэйнс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
4-3-1-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
6
Стоунз
23
Коулмен
6
Баркли
18
Бэрри
16
МакКарти
46
МакГиди
9
Лукаку
87
Миральяс
4-1-1-2-2
13
Ворм
5
Уилльямс
15
Чико
22
Ранхель
4
Дэвис
7
Бриттон
87
Каньяс
19
Эрнандес
15
Раутледж
2
Бони
12
Дайер
46
МакГиди
21
Осман
21
Осман
46
МакГиди
9
Лукаку
10
Деулофеу
10
Деулофеу
9
Лукаку
6
Баркли
14
Нейсмит
14
Нейсмит
6
Баркли
12
Дайер
26
Шелви
26
Шелви
12
Дайер
87
Каньяс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
87
Каньяс
2
Бони
25
Мичу
25
Мичу
2
Бони
Остались в запасе
Эвертон
Суонси
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Эвертон - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Суонси
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+