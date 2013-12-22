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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Эвертон
Суонси - Эвертон: обзор матча 22 декабря 2013
Суонси
22.12.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
70'
Б. Овьедо (АГ)
66'
Ш. Коулмен
84'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Эвертон
Замена
А. Посуэло
️️️️
Д. Де Гузман
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Р. Баркли
Желтая карточка
Б. Дэвис
83'
78'
Замена
Л. Осман
️️️️
К. Миральяс
78'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
С. Пиенаар
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Бони
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Овьедо
70'
Замена
Р. Лама
️️️️
У. Раутледж
66'
66'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-3-2-1
25
Треммель
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
19
Тиндалли
87
Каньяс
18
Де Гузман
26
Шелви
15
Раутледж
19
Эрнандес
2
Бони
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
16
Овьедо
6
Баркли
18
Бэрри
16
МакКарти
20
Пиенаар
9
Лукаку
87
Миральяс
18
Де Гузман
8
Посуэло
8
Посуэло
18
Де Гузман
15
Раутледж
14
Лама
14
Лама
15
Раутледж
2
Бони
9
Васкес
9
Васкес
2
Бони
87
Миральяс
21
Осман
21
Осман
87
Миральяс
20
Пиенаар
14
Нейсмит
14
Нейсмит
20
Пиенаар
Остались в запасе
Суонси
Эвертон
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Суонси - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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