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Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 15 марта 2014
Суонси
15.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
2'
Р. Лама
52'
С. Сессеньон
85'
Ю. Мулумбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Бромвич
89'
Замена
Л. О'Нил
️️️️
В. Аничебе
Замена
М. Эмнес
️️️️
Л. Бриттон
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Мулумбу
79'
Замена
Тьеви
️️️️
С. Сессеньон
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Р. Лама
77'
75'
Замена
З. Гера
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Мичу
️️️️
Х. Альберто Каньяс
63'
53'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Сессеньон
Пас отдал
Д. Моррисон
42'
Желтая карточка
С. Рид
Желтая карточка
У. Раутледж
29'
26'
Желтая карточка
В. Аничебе
ГОЛ! 1:0!
Р. Лама
Пас отдал
В. Бони
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Золтан Гера
АП
23
Тьеви
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Ворм
4
Дэвис
5
Амат
5
Уилльямс
22
Ранхель
7
Бриттон
18
Де Гузман
87
Каньяс
14
Лама
15
Раутледж
2
Бони
3-2-4-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
15
Доусон
36
Маколи
18
Рид
13
Ольссон
7
Моррисон
18
Дорранс
21
Мулумбу
29
Сессеньон
28
Аничебе
14
Лама
19
Эрнандес
19
Эрнандес
14
Лама
87
Каньяс
25
Мичу
25
Мичу
87
Каньяс
7
Бриттон
11
Эмнес
11
Эмнес
7
Бриттон
28
Аничебе
20
О'Нил
20
О'Нил
28
Аничебе
18
Дорранс
20
Гера
20
Гера
18
Дорранс
29
Сессеньон
23
Тьеви
23
Тьеви
29
Сессеньон
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Боаз Майхилл
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Лерой Лита
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Либерти
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