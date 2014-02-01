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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Суонси
Вест Хэм - Суонси: обзор матча 01 февраля 2014
Вест Хэм
01.02.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
26'
К. Нолан
45+1'
К. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Суонси
Замена
А. Ночерино
️️️️
К. Нолан
87'
Замена
У. Рид
️️️️
М. Тэйлор
78'
76'
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Н. Дайер
70'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Шелви
Замена
К. Коул
️️️️
М. Джарвис
66'
63'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Ж. Амат
Красная карточка
Э. Кэрролл
59'
ГОЛ! 2:0!
К. Нолан
Пас отдал
Э. Кэрролл
45'
+1
Желтая карточка
М. Нобл
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Нолан
Пас отдал
Э. Кэрролл
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-5-1
13
Адриан
3
МакКартни
5
Томкинс
39
Коллинс
55
Демель
31
Тэйлор
19
Даунинг
4
Нолан
16
Нобл
16
Джарвис
9
Кэрролл
3-2-2-1-2
25
Треммель
15
Чико
5
Амат
5
Уилльямс
19
Тиндалли
4
Дэвис
26
Шелви
18
Де Гузман
15
Раутледж
2
Бони
12
Дайер
31
Тэйлор
23
Рид
23
Рид
31
Тэйлор
4
Нолан
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Нолан
16
Джарвис
24
Коул
24
Коул
16
Джарвис
5
Амат
8
Посуэло
8
Посуэло
5
Амат
26
Шелви
19
Эрнандес
19
Эрнандес
26
Шелви
12
Дайер
89
Н'Гог
89
Н'Гог
12
Дайер
Остались в запасе
Вест Хэм
Суонси
11
Равель Моррисон
АП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Дэвид Корнелл
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Вест Хэм - Суонси
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Аптон Парк
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