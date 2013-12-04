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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Ньюкасл
Суонси - Ньюкасл: обзор матча 04 декабря 2013
Суонси
04.12.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
45+1'
Н. Дайер
81'
Д. Шелви
66'
М. Дебюши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ньюкасл
86'
Желтая карточка
М. Айдара
Замена
У. Раутледж
️️️️
А. Посуэло
84'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шелви
Пас отдал
Д. Де Гузман
81'
77'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
М. Уильямсон
Замена
Р. Лама
️️️️
П. Эрнандес
71'
67'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Ш. Амеоби
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Дебюши
58'
Желтая карточка
М. Дебюши
56'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 1:0!
Н. Дайер
45'
+1
Замена
Н. Дайер
️️️️
А. Васкес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
12
Натан Дайер
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-1-1
13
Ворм
4
Дэвис
5
Уилльямс
15
Чико
19
Тиндалли
18
Де Гузман
87
Каньяс
8
Посуэло
26
Шелви
19
Эрнандес
9
Васкес
4-3-3
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
5
Уильямсон
26
Дебюши
17
Сиссоко
24
Тиоте
29
Кабай
94
Гуффран
14
Реми
26
Амеоби
8
Посуэло
15
Раутледж
15
Раутледж
8
Посуэло
19
Эрнандес
14
Лама
14
Лама
19
Эрнандес
9
Васкес
12
Дайер
12
Дайер
9
Васкес
18
Сантон
21
Айдара
21
Айдара
18
Сантон
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
5
Уильямсон
26
Амеоби
32
Обертан
32
Обертан
26
Амеоби
Остались в запасе
Суонси
Ньюкасл
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Суонси - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Либерти
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