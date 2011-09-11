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Ростов
Даниил Хлусевич
Новости
€ 2 млн
Даниил Хлусевич - новости
Ростов
26 февраля 2001 (25)
#26 | Защитник
182 см | 69 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Хлусевич объяснил переход из «Спартака» в «Ростов»
15 сентября
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
12 сентября
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
11 сентября
11
Фото
«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
10 сентября
3
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
10 сентября
8
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
10 сентября
17
«Ахмат» отказался от двух игроков «Спартака»
27 июня
8
Двум игрокам «Спартака» ищут новые клубы
21 июня
24
Фото
«Ахмат» объявил о переходе игрока в «Спартак»
10 июня
10
«Спартак» готов продать двух российских футболистов
28 мая
10
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
14 апреля
2
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
13 апреля
4
Спартаковец Хлусевич рассказал об адаптации в «Ахмате»
3 марта
Хлусевич раскрыл, кто убедил его перейти в «Ахмат»
26 февраля
Хлусевич выбрал самого сложного соперника и лучшего партнера по команде
26 февраля
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова
24 февраля
4
Ловчев оценил уход Хлусевича из «Спартака»
18 февраля
2
«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака»
18 февраля
1
Спартаковец Хлусевич выбрал новый клуб
18 февраля
14
«Локомотив» отказался от защитника «Спартака»
18 февраля
2
«Балтика» отказалась от двух кандидатов на замену Саусю
17 февраля
Черчесов прокомментировал интерес «Ахмата» к футболисту «Спартака»
17 февраля
Назван фаворит на подписание спартаковца Хлусевича
16 февраля
2
3 клуба РПЛ поборются за защитника «Спартака»
16 февраля
10
Появился еще один претендент на Хлусевича
25 января
Агент Хлусевича высказался об интересе «Пари НН»
22 января
Назван клуб РПЛ, в который может уйти Хлусевич после отказа «Крыльев»
22 января
1
Названо условие для трансфера Хлусевича из «Спартака» в «Крылья Советов»
3 января
2
Стало известно, куда Хлусевич может уйти из «Спартака»
2025.12.30 13:13
2
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Еще один спартаковец сделал предложение своей девушке
2025.12.21 13:26
2
1
2
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4
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