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Команды
Ростов
Даниил Хлусевич
Статистика
€ 2 млн
Даниил Хлусевич - статистика
Ростов
26 февраля 2001 (25)
#26 | Защитник
182 см | 69 кг
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
30.08.2026
Оренбург
Был в запасе
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Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
Оренбург
79' - 90'
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