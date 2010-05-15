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Самуэль Бухур
Статистика
Самуэль Бухур - статистика
Завершил карьеру
26 июня 1987 (39), Ле-Ман
#26 | Защитник
182 см | 74 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ле Ман
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2 : 0
15.05.2010
Ле Ман
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1 : 0
08.05.2010
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
3 : 2
05.05.2010
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
1 : 1
27.04.2010
Ле Ман
1' - 90'
25'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ле Ман
1 : 2
24.04.2010
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2 : 1
14.04.2010
Бордо
1' - 32'
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2 : 0
03.04.2010
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ле Ман
1 : 3
28.03.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
2 : 1
20.03.2010
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ле Ман
0 : 1
13.03.2010
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1 : 3
20.02.2010
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ле Ман
1 : 3
30.01.2010
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 1
20.01.2010
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0 : 3
16.01.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ле Ман
1 : 1
23.12.2009
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
20.12.2009
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ле Ман
2 : 1
12.12.2009
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ле Ман
1 : 1
29.11.2009
Сент-Этьен
1' - 49'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
21.11.2009
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
1 : 2
12.09.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
1 : 0
29.08.2009
Ле Ман
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ле Ман
2 : 1
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Нанси
Был в запасе
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