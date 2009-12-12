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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Валансьен
Ле-Ман - Валансьен: обзор матча 12 декабря 2009
Ле-Ман
12.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
29'
С. Корчиа
90'
Э. Ле Таллек
33'
Г. Данич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Валансьен
ГОЛ! 2:1!
Э. Ле Таллек
Замена
Ф. Шебо
️️️️
М. Самасса
Желтая карточка
Д. Овоно
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Гулон
Замена
Р. Лама
️️️️
Г. Лорьо
Желтая карточка
Г. Бонг
Вторая желтая
М. Майга
ГОЛ! 1:1!
Г. Данич
Желтая карточка
М. Самасса
ГОЛ! 1:0!
С. Корчиа
Желтая карточка
М. Майга
Желтая карточка
Ж. Паулу
Желтая карточка
Г. Гулон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Фредерик Томас
ОП
21
Гийом Лорьо
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
21
Маркос Паулу
ЦП
5
Бадара Сене
ЦП
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
13
Моди Траоре
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
3-3-2-2
1
Овоно
24
Бааль
50
Паулу
13
Лувьон
2
Жедер
8
Томас
14
Корчиа
21
Лорьо
26
Гулон
14
Ле Таллек
20
Майга
4-5-1
16
Нди-Ассембе
5
Рафаэль
13
Бонг
4
Бишевац
6
Дюкортью
8
Бен Халфаллах
24
Коад
20
Кадир
6
Гомис
28
Данич
16
Самасса
26
Гулон
6
Кейта
6
Кейта
26
Гулон
21
Лорьо
14
Лама
14
Лама
21
Лорьо
16
Самасса
33
Шебо
33
Шебо
16
Самасса
28
Данич
28
Пужоль
28
Пужоль
28
Данич
Остались в запасе
Ле-Ман
Валансьен
21
Маркос Паулу
ЦП
5
Бадара Сене
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
13
Моди Траоре
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
21
Маркос Паулу
ЦП
5
Бадара Сене
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
Остались в запасе
13
Моди Траоре
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ле-Ман - Валансьен
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
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