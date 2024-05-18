Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Косуке Накамура - статистика

Сересо Осака
27 февраля 1995 (31), Токио
#23 | Вратарь
185 см
Япония
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
20
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
2 : 2
14.04.2024
Каза Пиа
1' - 90'
60'
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
3 : 5
01.04.2024
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
1 : 0
15.03.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
0 : 3
08.03.2024
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
4 : 0
25.02.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
17.02.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эштрела
3 : 0
09.02.2024
Портимоненси
1' - 90'
25'
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
03.02.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Боавишта
1 : 3
28.01.2024
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Портимоненси
0 : 2
21.01.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 0
12.01.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 0
07.01.2024
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 2
30.12.2023
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
5 : 2
17.12.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
1 : 0
02.12.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Портимоненси
1 : 1
02.09.2023
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 1
26.08.2023
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
5 : 0
12.08.2023
Портимоненси
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
1
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
2
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
8
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+