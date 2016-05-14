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Александр Рейно
Статистика
Александр Рейно - статистика
Завершил карьеру
21 июня 1986 (40)
#20 | Защитник
178 см | 71 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
1 : 0
14.05.2016
Бордо
90' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Нант
1 : 2
07.05.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
0 : 0
30.04.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
2 : 0
02.04.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Кан
2 : 1
19.03.2016
Труа
1' - 82'
Франция. Лига 1, 30 тур
Газелек
1 : 0
12.03.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
2 : 2
04.03.2016
Монако
80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
1 : 2
28.02.2016
Кан
88' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
2 : 0
31.01.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
0 : 3
19.12.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
1 : 1
02.12.2015
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1 : 4
29.11.2015
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бастия
1 : 0
31.10.2015
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
0 : 2
23.10.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0 : 1
17.10.2015
Кан
46' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
2 : 0
26.09.2015
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Кан
2 : 1
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Монпелье
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