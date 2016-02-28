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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Кан
Сент-Этьен - Кан: обзор матча 28 февраля 2016
Сент-Этьен
28.02.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 2
Завершен
Кан
90'
В. Эйссерик
78'
А. Делор
83'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Кан
ГОЛ! 1:2!
В. Эйссерик
90'
88'
Замена
А. Рейно
️️️️
Ж. Леборнье
83'
ГОЛ! 0:2!
Р. Роделен
Пас отдал
Ж. Фере
82'
Замена
К. Куаку
️️️️
А. Делор
Замена
Б. Корнье
️️️️
А. Содерлунд
81'
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Пас отдал
Э. Базиль
74'
Замена
Э. Базиль
️️️️
С. Нтибазонкиза
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
У. Таннан
61'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Ф. Лемуан
58'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
36'
Желтая карточка
У. Таннан
4'
4'
Желтая карточка
Ж. Адеоти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
11
Винсен Бесса
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-4-1-2
16
Руффье
26
Баял Салл
19
Погба
28
Теофил-Катерин
18
Лемуан
17
Пажо
27
Табану
11
Клеман
6
Таннан
26
Ру
16
Содерлунд
2-4-1-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
18
Адеоти
19
Леборнье
25
Фере
11
Бесса
10
Нтибазонкиза
23
Роделен
9
Делор
16
Содерлунд
10
Корнье
10
Корнье
16
Содерлунд
18
Лемуан
9
Эйссерик
9
Эйссерик
18
Лемуан
6
Таннан
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
6
Таннан
19
Леборнье
20
Рейно
20
Рейно
19
Леборнье
9
Делор
6
Куаку
6
Куаку
9
Делор
10
Нтибазонкиза
20
Базиль
20
Базиль
10
Нтибазонкиза
Остались в запасе
Сент-Этьен
Кан
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Сент-Этьен - Кан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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