Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Кан
Тулуза - Кан: обзор матча 02 апреля 2016
Тулуза
02.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 0
Завершен
Кан
30'
Р. Роделен (АГ)
85'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Кан
ГОЛ! 2:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Ф. Сирье
85'
Замена
О. Трехо
️️️️
Э. Дидо
82'
74'
Желтая карточка
Н. Соб
73'
Замена
Н. Соб
️️️️
И. Диоманд
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Т. Думбия
73'
66'
Замена
Ж. Леборнье
️️️️
Ж. Делаплас
56'
Замена
К. Куаку
️️️️
Э. Базиль
Желтая карточка
И. Диоп
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Роделен
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
28
Михай Роман
ПП
Кан
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
4-1-3-2
40
Лафон
29
Мубандже
20
Яго
6
Диоп
32
Тиссеран
29
Бли
3
Думбия
17
Дидо
17
Регаттен
22
Брейтуэйт
10
Бен-Йеддер
3-3-3
1
Веркутр
8
Аппиа
3
Да Силва
20
Рейно
22
Делаплас
25
Фере
4
Диоманд
23
Роделен
9
Делор
20
Базиль
3
Думбия
14
Сирье
14
Сирье
3
Думбия
17
Дидо
8
Трехо
8
Трехо
17
Дидо
4
Диоманд
2
Соб
2
Соб
4
Диоманд
22
Делаплас
19
Леборнье
19
Леборнье
22
Делаплас
20
Базиль
6
Куаку
6
Куаку
20
Базиль
Остались в запасе
Тулуза
Кан
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
28
Михай Роман
ПП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
28
Михай Роман
ПП
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Тулуза - Кан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Кан
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+