Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монако
Кан - Монако: обзор матча 04 марта 2016
Кан
04.03.2016, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Монако
64'
Ж. Фере (П)
90'
К. Куаку
56'
Т. Лемар
69'
А. Яхья (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монако
90'
Желтая карточка
Э. Кошта
ГОЛ! 2:2!
К. Куаку
90'
88'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Лемар
86'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
К. Куаку
️️️️
Н. Соб
84'
81'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Траоре
Замена
А. Рейно
️️️️
В. Бесса
80'
78'
Замена
А. Раджи
️️️️
Б. Силва
74'
Желтая карточка
Б. Силва
Замена
Д. Луи
️️️️
Э. Базиль
71'
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Яхья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Фере
64'
Желтая карточка
А. Яхья
63'
63'
Желтая карточка
Фабиньо
56'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лемар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
2-5-2
1
Веркутр
3
Да Силва
8
Аппиа
35
Н'Кололо
2
Соб
18
Адеоти
11
Бесса
25
Фере
20
Базиль
23
Роделен
3-1-2-2-2
1
Субашич
13
Уоллес
6
Карвалью
12
Эчиеджиле
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
18
Лемар
20
Силва
11
Кошта
90
Траоре
11
Бесса
20
Рейно
20
Рейно
11
Бесса
20
Базиль
14
Луи
14
Луи
20
Базиль
2
Соб
6
Куаку
6
Куаку
2
Соб
20
Силва
24
Раджи
24
Раджи
20
Силва
90
Траоре
9
Каррийо
9
Каррийо
90
Траоре
18
Лемар
10
Мбаппе
10
Мбаппе
18
Лемар
Остались в запасе
Кан
Монако
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Кан - Монако
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Кан
Монако
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+