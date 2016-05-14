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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Бордо
Кан - Бордо: обзор матча 14 мая 2016
Кан
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
14'
А. Делор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Бордо
Замена
А. Рейно
️️️️
А. Делор
90'
+1
84'
Замена
Т. Туре
️️️️
Л. Сане
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
Д. Луи
80'
Замена
И. Диоманд
️️️️
Н. Соб
77'
72'
Желтая карточка
Э. Кривелли
61'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ш. Диабате
40'
Замена
Р. Маулун
️️️️
Пабло
28'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Желтая карточка
Д. Луи
25'
15'
Желтая карточка
Я. Плашил
15'
Желтая карточка
Д. Контенто
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Делор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Джефф Луи
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Ульриш Раме
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
33
Валентин Вуасин
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
10
Робин Маулун
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
2-1-5-2
1
Веркутр
3
Да Силва
8
Аппиа
14
Луи
2
Соб
25
Фере
18
Адеоти
11
Бесса
22
Делаплас
23
Роделен
9
Делор
3-2-2-1-2
40
Приор
23
Пабло
5
Паллуа
22
Сане
24
Жилберт
26
Контенто
18
Плашил
23
Вада
10
Малком
4
Ролан
14
Диабате
9
Делор
20
Рейно
20
Рейно
9
Делор
2
Соб
4
Диоманд
4
Диоманд
2
Соб
14
Луи
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
14
Луи
23
Пабло
10
Маулун
10
Маулун
23
Пабло
22
Сане
14
Туре
14
Туре
22
Сане
14
Диабате
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Диабате
Остались в запасе
Кан
Бордо
30
Поль Реле
ВР
33
Валентин Вуасин
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Главный тренер
Патрис Гаранде
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Ульриш Раме
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
33
Валентин Вуасин
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Ульриш Раме
Статистика матча Кан - Бордо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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