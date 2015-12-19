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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - ПСЖ
Кан - ПСЖ: обзор матча 19 декабря 2015
Кан
19.12.2015, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
16'
А. Ди Мария
36'
З. Ибрагимович
50'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - ПСЖ
83'
Желтая карточка
С. Орье
83'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Э. Базиль
️️️️
В. Бесса
82'
81'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Верратти
72'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Л. Моура
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Н. Соб
71'
Желтая карточка
Ж. Макенго
64'
63'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Д. Да Силва
62'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Делаплас
60'
50'
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Моура
Желтая карточка
Н. Соб
42'
36'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-4-2
1
Веркутр
44
Алхадур
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
8
Аппиа
11
Бесса
22
Делаплас
2
Соб
25
Фере
23
Роделен
9
Делор
4-3-2-1
1
Трапп
92
Орье
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Моура
11
Ибрагимович
2
Соб
18
Адеоти
18
Адеоти
2
Соб
22
Делаплас
17
Макенго
17
Макенго
22
Делаплас
11
Бесса
20
Базиль
20
Базиль
11
Бесса
6
Верратти
5
Маркиньос
5
Маркиньос
6
Верратти
8
Мотта
14
Рабьо
14
Рабьо
8
Мотта
7
Моура
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Моура
Остались в запасе
Кан
ПСЖ
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Главный тренер
Патрис Гаранде
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Кан - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт Плюс
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