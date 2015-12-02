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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Кан
Монако - Кан: обзор матча 02 декабря 2015
Монако
02.12.2015, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Кан
56'
Г. Каррийо
86'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Кан
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Ф. Коэнтрау
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
Р. Роделен
Пас отдал
С. Бен Юссеф
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
М. Пашалич
84'
77'
Желтая карточка
Ж. Леборнье
70'
Замена
Ж. Леборнье
️️️️
Ж. Делаплас
64'
Замена
Э. Базиль
️️️️
В. Бесса
Замена
Э. Кошта
️️️️
С. Эль-Шаарави
57'
ГОЛ! 1:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
А. Туре
56'
32'
Желтая карточка
В. Бесса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Субашич
17
Коэнтрау
13
Уоллес
6
Карвалью
6
Туре
6
Фабиньо
8
Моутинью
92
Эль-Шаарави
8
Пашалич
20
Силва
9
Каррийо
4-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
44
Алхадур
11
Бесса
22
Делаплас
2
Соб
25
Фере
23
Роделен
9
Делор
8
Пашалич
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
8
Пашалич
92
Эль-Шаарави
11
Кошта
11
Кошта
92
Эль-Шаарави
17
Коэнтрау
10
Мбаппе
10
Мбаппе
17
Коэнтрау
22
Делаплас
19
Леборнье
19
Леборнье
22
Делаплас
11
Бесса
20
Базиль
20
Базиль
11
Бесса
Остались в запасе
Монако
Кан
1
Пауль Нарди
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Монако - Кан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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