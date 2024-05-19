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Франция. Лига 2
Команды
Бордо
Уалид Эль-Хаджам
Статистика
€ 300 тыс
Уалид Эль-Хаджам - статистика
Бордо
19 февраля 1991 (35), Шатору
#2 | Защитник
181 см
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Гавр
1 : 2
19.05.2024
Марсель
73' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
1 : 0
10.05.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Гавр
3 : 1
04.05.2024
Страсбур
80' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
3 : 3
27.04.2024
Гавр
90' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Гавр
0 : 1
21.04.2024
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Гавр
0 : 1
14.04.2024
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ланс
1 : 1
06.04.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
0 : 2
31.03.2024
Монпелье
1' - 78'
Франция. Лига 1, 26 тур
Клермон
2 : 1
17.03.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1 : 0
10.03.2024
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
1 : 0
03.03.2024
Гавр
1' - 83'
55'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гавр
1 : 2
25.02.2024
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
3 : 0
17.02.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
0 : 1
11.02.2024
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
1 : 1
04.02.2024
Гавр
88' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
3 : 3
28.01.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
85' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 0
20.12.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Гавр
3 : 1
16.12.2023
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
2 : 1
10.12.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 2
03.12.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0 : 0
26.11.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
0 : 0
11.11.2023
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 2
05.11.2023
Гавр
90' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
3 : 0
08.10.2023
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
0 : 2
01.10.2023
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
2 : 1
24.09.2023
Клермон
82' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
0 : 0
17.09.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
3 : 0
03.09.2023
Лорьян
87' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 2
27.08.2023
Гавр
90' - 90'
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