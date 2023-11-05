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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Гавр
Тулуза - Гавр: обзор матча 05 ноября 2023
Тулуза
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 2
Завершен
Гавр
49'
Т. Даллинга
83'
М. Байо
90+4'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Гавр
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Байо
90'
+1
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Л. Него
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Доннум
88'
Замена
М. Бангре
️️️️
Ф. Магри
88'
84'
Желтая карточка
Р. Ндиайе
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Байо
Пас отдал
Я. Кехта
81'
Замена
Р. Ндиайе
️️️️
А. Туре
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Т. Даллинга
76'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Н. Шмидт
76'
72'
Замена
А. Жужу
️️️️
С. Грандсир
72'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Ж. Касимир
71'
Замена
Я. Кехта
️️️️
Н. Алиуи
Замена
М. Диарра
️️️️
Л. Кошта
67'
ГОЛ! 1:0!
Т. Даллинга
Пас отдал
К. Кассерес
49'
Желтая карточка
Н. Шмидт
45'
+3
Пенальти не реализован!
Т. Даллинга
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Касимир
Желтая карточка
Л. Кошта
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
(К)
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
(К)
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
11
Мамади Бангре
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Кандет Диавара
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
20
Анди Логбо
ЦФ
4-3-1-2
16
Ресте
17
Суасо
2
Николайсен
2
Кошта
3
Деслер
23
Кассерес
31
Шмидт
6
Спирингс
15
Доннум
27
Даллинга
9
Магри
4-1-1-3-1
16
Десма
77
Него
4
Льорис
4
Юте-Кинкуэ
21
Салмье
7
Туре
14
Кузяев
7
Грандсир
77
Касимир
10
Алиуи
18
Байо
2
Кошта
24
Диарра
24
Диарра
2
Кошта
31
Шмидт
4
Сьерро
4
Сьерро
31
Шмидт
15
Доннум
22
Сиссоко
22
Сиссоко
15
Доннум
9
Магри
11
Бангре
11
Бангре
9
Магри
27
Даллинга
14
Беграуи
14
Беграуи
27
Даллинга
77
Него
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
77
Него
10
Алиуи
8
Кехта
8
Кехта
10
Алиуи
7
Туре
7
Ндиайе
7
Ндиайе
7
Туре
77
Касимир
11
Сабби
11
Сабби
77
Касимир
7
Грандсир
7
Жужу
7
Жужу
7
Грандсир
Остались в запасе
Тулуза
Гавр
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Сесар Гелаберт
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Матье Горжелен
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Кандет Диавара
ЦФ
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
10
Сесар Гелаберт
АП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Кандет Диавара
ЦФ
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Тулуза - Гавр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Муниципал
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