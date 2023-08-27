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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Гавр
Ренн - Гавр: обзор матча 27 августа 2023
Ренн
27.08.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 2
Завершен
Гавр
10'
Л. Бляс
24'
К. Ву
40'
Н. Алиуи
70'
Н. Алиуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Гавр
90'
+3
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Й. Салмье
90'
+3
Замена
Н. Мбемба
️️️️
Я. Кехта
85'
Замена
Р. Ндиайе
️️️️
Д. Кузяев
Замена
И. Салах
️️️️
А. Калимуэндо
80'
Желтая карточка
Н. Матич
75'
74'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Л. Него
70'
ГОЛ! 2:2!
Н. Алиуи
Пас отдал
Л. Него
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Трюффер
64'
62'
Вторая желтая
С. Грандсир
45'
+1
Желтая карточка
С. Грандсир
40'
ГОЛ! 2:1!
Н. Алиуи
Пас отдал
К. Опери
ГОЛ! 2:0!
К. Ву
24'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
3
Трюффер
3
Ву
3
Теате
22
Ассиньон
18
Матич
27
Бурижо
28
Ле Фе
10
Бляс
9
Гуири
15
Калимуэндо
3-3-2-2
16
Десма
21
Салмье
12
Санганте
4
Льорис
77
Него
7
Туре
21
Опери
8
Кехта
14
Кузяев
7
Грандсир
10
Алиуи
3
Трюффер
24
Белосян
24
Белосян
3
Трюффер
15
Калимуэндо
7
Салах
7
Салах
15
Калимуэндо
21
Салмье
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
21
Салмье
14
Кузяев
7
Ндиайе
7
Ндиайе
14
Кузяев
8
Кехта
26
Мбемба
26
Мбемба
8
Кехта
77
Него
11
Сабби
11
Сабби
77
Него
Остались в запасе
Ренн
Гавр
93
Готье Гайо
ВР
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
20
Анди Логбо
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
20
Анди Логбо
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Ренн - Гавр
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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