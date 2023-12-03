Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - ПСЖ
Гавр - ПСЖ: обзор матча 03 декабря 2023
Гавр
03.12.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
23'
К. Мбаппе
89'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - ПСЖ
89'
ГОЛ! 0:2!
Витинья
Пас отдал
М. Угарте
87'
Желтая карточка
Д. Перейра
Замена
С. Грандсир
️️️️
А. Санганте
87'
Замена
Р. Ндиайе
️️️️
Я. Кехта
80'
Желтая карточка
Н. Алиуи
76'
75'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
К. Солер
74'
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Н. Мукиэле
74'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
У. Дембеле
Желтая карточка
К. Опери
68'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Ж. Касимир
66'
Замена
Н. Алиуи
️️️️
Л. Него
46'
Замена
А. Жужу
️️️️
А. Туре
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
У. Дембеле
12'
Замена
А. Тенас
️️️️
Б. Барколя
10'
Красная карточка
Д. Доннарумма
8'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ф. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
2
Ашраф Хакими
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гавр
30
Мохамед Коне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Десма
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Опери
7
Туре
77
Него
8
Кехта
14
Кузяев
77
Касимир
18
Байо
2-1-3-3-1
1
Доннарумма
20
Мукиэле
2
Хакими
2
Перейра
18
Солер
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
7
Кан Ин
29
Барколя
10
Мбаппе
8
Кехта
7
Ндиайе
7
Ндиайе
8
Кехта
77
Него
10
Алиуи
10
Алиуи
77
Него
12
Санганте
7
Грандсир
7
Грандсир
12
Санганте
77
Касимир
11
Сабби
11
Сабби
77
Касимир
7
Туре
7
Жужу
7
Жужу
7
Туре
29
Барколя
1
Тенас
1
Тенас
29
Барколя
18
Солер
21
Эрнандес
21
Эрнандес
18
Солер
20
Мукиэле
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
20
Мукиэле
8
Руис
5
Угарте
5
Угарте
8
Руис
10
Дембеле
9
Муани
9
Муани
10
Дембеле
Остались в запасе
Гавр
ПСЖ
30
Мохамед Коне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Мохамед Коне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
Остались в запасе
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Гавр - ПСЖ
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Стад Осеан
Новости команд
Все
Гавр
ПСЖ
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
18:00
Конкурент Сафонова не играет 10 месяцев и готов уйти из «ПСЖ»
12:27
1
Лига 1: шансы «ПСЖ» и «Лорьяна» на победу в матче 12-го тура
10:46
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
Вчера, 20:06
7
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
18:00
Конкурент Сафонова не играет 10 месяцев и готов уйти из «ПСЖ»
12:27
1
Лига 1: шансы «ПСЖ» и «Лорьяна» на победу в матче 12-го тура
10:46
Сафонов с женой дали стиля в фотосессии для The Voice
Вчера, 20:06
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+