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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Ницца
Гавр - Ницца: обзор матча 16 декабря 2023
Гавр
16.12.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ницца
5'
Э. Сабби
35'
Э. Сабби
51'
М. Байо (П)
90+1'
Т. Луше
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Ницца
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Т. Луше
Замена
Д. Кузяев
️️️️
М. Байо
84'
Замена
А. Айю
️️️️
Я. Кехта
84'
Красная карточка
С. Грандсир
81'
81'
Красная карточка
Ж. Тодибо
Желтая карточка
С. Грандсир
80'
79'
Желтая карточка
Данте
74'
Замена
Т. Луше
️️️️
А. Бальде
Замена
С. Грандсир
️️️️
Ж. Касимир
74'
72'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Х. Будауи
Замена
А. Жужу
️️️️
Э. Сабби
66'
Замена
А. Туре
️️️️
У. Таргаллин
65'
Желтая карточка
У. Таргаллин
62'
61'
Замена
А. Бальде
️️️️
Э. Гессан
61'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Бар
56'
Желтая карточка
М. Бар
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Байо
51'
46'
Замена
М. Сансон
️️️️
Ю. Ндайшими
ГОЛ! 2:0!
Э. Сабби
Пас отдал
М. Байо
35'
Желтая карточка
Э. Сабби
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сабби
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
77
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Гавр
30
Мохамед Коне
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
3-2-2-2-1
16
Десма
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Опери
77
Него
28
Таргаллин
8
Кехта
11
Сабби
77
Касимир
18
Байо
3-3-1-1-2
1
Булка
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
3
Лотомба
13
Росарио
26
Бар
6
Будауи
13
Бога
10
Гессан
9
Лаборд
28
Таргаллин
7
Туре
7
Туре
28
Таргаллин
18
Байо
14
Кузяев
14
Кузяев
18
Байо
8
Кехта
24
Айю
24
Айю
8
Кехта
77
Касимир
7
Грандсир
7
Грандсир
77
Касимир
11
Сабби
7
Жужу
7
Жужу
11
Сабби
26
Бар
15
Перро
15
Перро
26
Бар
Бальде
23
Луше
23
Луше
Бальде
55
Ндайшими
8
Сансон
8
Сансон
55
Ндайшими
6
Будауи
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
6
Будауи
10
Гессан
14
Бальде
14
Бальде
10
Гессан
Остались в запасе
Гавр
Ницца
30
Мохамед Коне
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
46
Сальваторе Сиригу
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
30
Мохамед Коне
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Гавр - Ницца
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
6
4
Офсайды
1
0
Количество передач
191
323
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.95
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Стад Осеан
Новости команд
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Гавр
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Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
10:42
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
10:42
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
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