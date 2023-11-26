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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Гавр
Нант - Гавр: обзор матча 26 ноября 2023
Нант
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Гавр
90'
+5
Желтая карточка
А. Санганте
85'
Желтая карточка
Р. Ндиайе
80'
Замена
Й. Салмье
️️️️
Г. Льорис
Замена
Д. Хаджам
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
77'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Сиссоко
77'
71'
Замена
Я. Кехта
️️️️
Н. Алиуи
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Д. Аугусто
70'
67'
Красная карточка
А. Айю
65'
Замена
А. Айю
️️️️
Л. Него
65'
Замена
Э. Сабби
️️️️
А. Жужу
Замена
Адсон
️️️️
И. Ганаго
59'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Мохамед
59'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Антуан Жужу
ЦФ
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
28
Адсон
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Гавр
30
Мохамед Коне
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
90
Исса Сумаре
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
4-1-2-1-2
40
Лафон
93
Дюверн
21
Кастеллетто
5
Джемерт
18
Пьерр-Габриэль
4
Чиривелья
8
Аугусто
17
Сиссоко
27
Саймон
37
Ганаго
42
Мохамед
3-3-1-1-2
16
Десма
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
7
Туре
21
Опери
14
Кузяев
10
Алиуи
20
Логбо
7
Жужу
18
Пьерр-Габриэль
3
Хаджам
3
Хаджам
18
Пьерр-Габриэль
17
Сиссоко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
17
Сиссоко
8
Аугусто
91
Мойе
91
Мойе
8
Аугусто
37
Ганаго
28
Адсон
28
Адсон
37
Ганаго
42
Мохамед
11
Аблин
11
Аблин
42
Мохамед
4
Льорис
21
Салмье
21
Салмье
4
Льорис
10
Алиуи
8
Кехта
8
Кехта
10
Алиуи
77
Него
24
Айю
24
Айю
77
Него
7
Жужу
11
Сабби
11
Сабби
7
Жужу
Остались в запасе
Нант
Гавр
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
30
Мохамед Коне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
90
Исса Сумаре
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
17
Кадер Бамба
ПВ
Остались в запасе
30
Мохамед Коне
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
7
Рассул Ндиайе
ЦП
90
Исса Сумаре
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Нант - Гавр
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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