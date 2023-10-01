Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Лилль
Гавр - Лилль: обзор матча 01 октября 2023
Гавр
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
40'
Э. Жегрова
52'
Й. Салмье (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Лилль
86'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Л. Него
️️️️
А. Туре
85'
77'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Я. Кехта
️️️️
Р. Ндиайе
71'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Ж. Касимир
71'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Н. Алиуи
61'
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Й. Салмье
40'
ГОЛ! 0:1!
Э. Жегрова
Пас отдал
Б. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Amine Messoussa
ЦФ
4-1-2-3
16
Десма
21
Опери
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Салмье
7
Туре
14
Кузяев
7
Ндиайе
10
Алиуи
90
Сумаре
77
Касимир
4-2-3-1
30
Шевалье
4
Александро
15
Йоро
18
Диаките
31
Исмаили
21
Андре
7
Гомес
8
Иван Кавалейру
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
7
Туре
77
Него
77
Него
7
Туре
7
Ндиайе
8
Кехта
8
Кехта
7
Ндиайе
77
Касимир
11
Сабби
11
Сабби
77
Касимир
10
Алиуи
7
Грандсир
7
Грандсир
10
Алиуи
5
Кабелла
10
Харальдссон
10
Харальдссон
5
Кабелла
8
Иван Кавалейру
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Гавр
Лилль
16
Матье Горжелен
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Amine Messoussa
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Amine Messoussa
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Гавр - Лилль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Новости команд
Все
Гавр
Лилль
Лига 1: шансы «Ле-Мана» и «Лилля» на победу в матче 12-го тура
10:33
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
Вчера, 10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Ле-Мана» и «Лилля» на победу в матче 12-го тура
10:33
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
Вчера, 10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+