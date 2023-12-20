Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Гавр
Реймс - Гавр: обзор матча 20 декабря 2023
Реймс
20.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гавр
25'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Гавр
Желтая карточка
Т. Фоке
86'
84'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
К. Опери
Замена
А. Ричардсон
️️️️
Р. Хадра
81'
79'
Замена
А. Айю
️️️️
У. Таргаллин
79'
Замена
А. Жужу
️️️️
М. Байо
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Дарами
65'
58'
Замена
Н. Алиуи
️️️️
А. Туре
58'
Замена
Я. Кехта
️️️️
Э. Сабби
53'
Желтая карточка
Ж. Касимир
ГОЛ! 1:0!
К. Накамура
Пас отдал
Т. Фоке
25'
21'
Красная карточка
Р. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Кеито Накамура
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
10
Тедди Теума
(К)
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
(К)
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
12
Аруна Санганте
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Антуан Жужу
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Диуф
28
де Смет
12
Агбаду
2
Окуму
25
Фоке
5
Матусива
10
Теума
11
Накамура
9
Дарами
10
Ито
30
Хадра
4-1-2-2-1
16
Десма
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Салмье
21
Опери
7
Туре
7
Ндиайе
28
Таргаллин
11
Сабби
77
Касимир
18
Байо
30
Хадра
7
Ричардсон
7
Ричардсон
30
Хадра
9
Дарами
14
Диаките
14
Диаките
9
Дарами
11
Сабби
8
Кехта
8
Кехта
11
Сабби
21
Опери
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Опери
7
Туре
10
Алиуи
10
Алиуи
7
Туре
28
Таргаллин
24
Айю
24
Айю
28
Таргаллин
18
Байо
7
Жужу
7
Жужу
18
Байо
Остались в запасе
Реймс
Гавр
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Матье Горжелен
ВР
12
Аруна Санганте
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Аруна Санганте
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Реймс - Гавр
1
1
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
6
Офсайды
4
1
Количество передач
689
365
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.27
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Огюст Делоне
Новости команд
Все
Реймс
Гавр
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+