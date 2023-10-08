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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Гавр
Марсель - Гавр: обзор матча 08 октября 2023
Марсель
08.10.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 0
Завершен
Гавр
18'
А. Санганте (АГ)
21'
П. Обамеянг
84'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Гавр
Замена
Б. Мейте
️️️️
И. Ндиайе
89'
Замена
Э. Согло
️️️️
И. Сарр
89'
Замена
Б. Надир
️️️️
Ч. Мбемба
88'
ГОЛ! 3:0!
И. Сарр
Пас отдал
П. Обамеянг
84'
Замена
Витинья
️️️️
А. Арит
78'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
А. Унаи
74'
70'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Ж. Касимир
70'
Замена
С. Грандсир
️️️️
М. Байо
59'
Замена
Н. Алиуи
️️️️
Л. Него
59'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Я. Кехта
50'
Желтая карточка
Ж. Касимир
40'
Вторая желтая
Р. Ндиайе
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Арит
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Санганте
18'
12'
Желтая карточка
Р. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
13
Лео Жусселин
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
9
Витинья
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
4-3-2-1
13
Лопес
26
Балерди
99
Мбемба
62
Мурильо
92
Клосс
21
Унаи
21
Ронжье
7
Ндиайе
77
Арит
7
Сарр
7
Обамеянг
3-3-2-1-1
16
Десма
12
Санганте
4
Льорис
2
Эль-Хаджам
77
Него
7
Туре
21
Опери
8
Кехта
7
Ндиайе
77
Касимир
18
Байо
7
Ндиайе
18
Мейте
18
Мейте
7
Ндиайе
99
Мбемба
4
Надир
4
Надир
99
Мбемба
21
Унаи
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
21
Унаи
7
Сарр
18
Согло
18
Согло
7
Сарр
77
Арит
9
Витинья
9
Витинья
77
Арит
8
Кехта
14
Кузяев
14
Кузяев
8
Кехта
77
Касимир
90
Сумаре
90
Сумаре
77
Касимир
77
Него
10
Алиуи
10
Алиуи
77
Него
18
Байо
7
Грандсир
7
Грандсир
18
Байо
Остались в запасе
Марсель
Гавр
36
Рубен Бланко
ВР
13
Лео Жусселин
ЦЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
13
Лео Жусселин
ЦЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Марсель - Гавр
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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