Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Виктор Демьянов - статистика

Тюмень
10 июня 1999 (27), Москва
#56 | Полузащитник
172 см | 64 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
26.09.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
15'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Тюмень
5 : 2
05.09.2026
Динамо-2
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Тюмень
5 : 0
30.08.2026
Иртыш
1' - 90'
38'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
17
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
1' - 76'
40'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Текстильщик
1 : 1
03.05.2026
Машук-КМВ
1' - 88'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Сибирь
1 : 0
26.04.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
19.04.2026
Родина-2
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
3 : 2
12.04.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Текстильщик
2 : 3
08.04.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 1
04.04.2026
Велес
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Волгарь
0 : 1
29.03.2026
Текстильщик
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
0 : 0
15.03.2026
Текстильщик
1' - 76'
49'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Текстильщик
5 : 1
08.03.2026
Сибирь
1' - 90'
48'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.03.2026
Текстильщик
1' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+