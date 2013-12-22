Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марио Сантана
Статистика
Марио Сантана - статистика
Завершил карьеру
23 декабря 1981 (44), Комодоро Ривадавия
#11 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
22.12.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
30.11.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 1
23.11.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 1
20.10.2013
Кьево
1' - 29'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
06.10.2013
Дженоа
1' - 81'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
0 : 2
28.09.2013
Наполи
46' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
1 : 0
24.09.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0 : 0
21.09.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0 : 3
15.09.2013
Дженоа
72' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 5
01.09.2013
Фиорентина
1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2 : 0
25.08.2013
Дженоа
1' - 85'
Главные новости
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+