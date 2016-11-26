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Энтони Ванден Борре
Статистика
Энтони Ванден Борре - статистика
Завершил карьеру
24 октября 1987 (38)
#20 | Защитник
185 см | 77 кг
Бельгия | ДР Конго
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Чемпионов 2011/2012
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0 : 0
26.11.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1 : 1
19.11.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3 : 1
04.11.2016
Марсель
89' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2 : 2
29.10.2016
Монпелье
1' - 90'
37'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3 : 2
15.10.2016
Кан
1' - 78'
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3 : 3
01.10.2016
Монпелье
1' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0 : 1
24.09.2016
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5 : 1
21.09.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 1
18.09.2016
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1 : 1
10.09.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 1
27.08.2016
Ренн
1' - 90'
38'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
21.08.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 0
13.08.2016
Анжер
1' - 86'
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