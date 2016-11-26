Статистика по турнирам

Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008