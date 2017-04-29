Статистика по турнирам

Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Франции 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Франция. Кубок лиги 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Франции 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Кубок УЕФА 2007/2008 Франция. Лига 1 2007/2008