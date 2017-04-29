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Алу Диарра
Статистика
Алу Диарра - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1981 (45), Вильепинте
#12 | Полузащитник
190 см | 78 кг
Франция | Мали
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок Франции 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
17
2
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2 : 1
29.04.2017
Нанси
1' - 31'
25'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 0
21.04.2017
Марсель
1' - 75'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3 : 1
15.04.2017
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3 : 0
08.04.2017
Ренн
90' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1 : 0
31.03.2017
Нанси
1' - 64'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2 : 3
18.03.2017
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0 : 0
25.02.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 0
18.02.2017
Нанси
1' - 90'
10'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0 : 3
11.02.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4 : 0
08.02.2017
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
0 : 2
05.02.2017
Нанси
1' - 90'
52'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0 : 2
28.01.2017
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0 : 0
21.12.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1 : 1
17.12.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3 : 0
04.12.2016
Нанси
1' - 70'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4 : 0
30.11.2016
Метц
70' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0 : 0
26.11.2016
Нанси
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1 : 0
19.11.2016
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
29.10.2016
Кан
1' - 90'
12'
68'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
22.10.2016
Нанси
1' - 90'
23'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нанси
1 : 2
15.10.2016
ПСЖ
1' - 90'
55'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1 : 0
01.10.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
Был в запасе
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