Наомити Уэда - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Наомити
|Фамилия
|Уэда
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Наомити
|Фамилия
|Уэда
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -71'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.05.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:5
|Лион (Лион)
|09.05.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ним (Ним)
|02.05.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ним (Ним)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.04.2021
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ним (Ним)
|04.04.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|21.03.2021
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ним (Ним)
|14.03.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.03.2021
|80' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Ним (Ним)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:1
|Нант (Нант)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|3:4
|Монако (Монако)