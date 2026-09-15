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Япония. Джей-лига
Команды
Касима Антлерс
Наомити Уэда
Статистика
€ 1 млн
Наомити Уэда - статистика
Касима Антлерс
24 октября 1994 (31)
#55 | Защитник
186 см
Япония
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Касима Антлерс
7 : 1
15.09.2026
Ньюкасл Джетс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2025
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Клубный чемпионат мира 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ним
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2 : 0
23.05.2021
Ним
1' - 71'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2 : 5
16.05.2021
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0 : 3
09.05.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2 : 2
02.05.2021
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 1
25.04.2021
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1 : 1
18.04.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1 : 1
11.04.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0 : 2
04.04.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1 : 2
21.03.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1 : 1
14.03.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2 : 1
03.03.2021
Ним
80' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1 : 1
28.02.2021
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2 : 0
21.02.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0 : 2
14.02.2021
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3 : 4
07.02.2021
Монако
Был в запасе
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