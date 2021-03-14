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    Наомити Уэда - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Наомити
    Фамилия Уэда
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 октября 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -71' Ренн (Ренн) 2:0 Ним (Ним)
    16.05.2021 1' -90' Ним (Ним) 2:5 Лион (Лион)
    09.05.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Ним (Ним)
    02.05.2021 1' -90' Ним (Ним) 2:2 Реймс (Реймс)
    25.04.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Ним (Ним)
    18.04.2021 Был в запасе Ним (Ним) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    11.04.2021 1' -90' Брест (Брест) 1:1 Ним (Ним)
    04.04.2021 1' -90' Ним (Ним) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    21.03.2021 1' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Ним (Ним)
    14.03.2021 1' -90' Ним (Ним) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    03.03.2021 80' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Ним (Ним)
    28.02.2021 Был в запасе Ним (Ним) 1:1 Нант (Нант)
    21.02.2021 Был в запасе Ним (Ним) 2:0 Бордо (Бордо)
    14.02.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    07.02.2021 Был в запасе Ним (Ним) 3:4 Монако (Монако)
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