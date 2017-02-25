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    Моду Дианье - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Моду
    Фамилия Дианье
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1994 (29 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 21 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 3:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    59'
    14.05.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Нанси (Нанси)
    06.05.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 0:3 Монако (Монако)
    29.04.2017 Был в запасе Метц (Метц) 2:1 Нанси (Нанси)
    21.04.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:0 Марсель (Марсель)
    15.04.2017 Был в запасе Ницца (Ницца) 3:1 Нанси (Нанси)
    31.03.2017 1' -27' Генгам (Генгам) 1:0 Нанси (Нанси)
    27'
    18.03.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 2:3 Лорьян (Лорьян)
    04.03.2017 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:0 Нанси (Нанси)
    25.02.2017 67' -90' Нанси (Нанси) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    21.02.2017 1' -86' Кан (Кан) 1:0 Нанси (Нанси)
    18.02.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 1:0 Нанси (Нанси)
    11.02.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 0:3 Монпелье (Монпелье)
    08.02.2017 1' -90' Лион (Лион) 4:0 Нанси (Нанси)
    05.02.2017 1' -90' Нант (Нант) 0:2 Нанси (Нанси)
    28.01.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 0:2 Бордо (Бордо)
    14.01.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:0 Нанси (Нанси)
    17.12.2016 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Нанси (Нанси)
    10.12.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 2:0 Анжер (Анжер)
    04.12.2016 1' -90' Марсель (Марсель) 3:0 Нанси (Нанси)
    30.11.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 4:0 Метц (Метц)
    26.11.2016 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:0 Нанси (Нанси)
    44'
    15.10.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 1:2 ПСЖ (Париж)
    14.08.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 0:3 Лион (Лион)
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