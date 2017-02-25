Моду Дианье - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Моду
|Фамилия
|Дианье
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Моду
|Фамилия
|Дианье
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|21
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|59'
|14.05.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Нанси (Нанси)
|06.05.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Монако (Монако)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Нанси (Нанси)
|31.03.2017
|1' -27'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|27'
|18.03.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|04.03.2017
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|25.02.2017
|67' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Тулуза (Тулуза)
|21.02.2017
|1' -86'
|Кан (Кан)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|18.02.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|11.02.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Монпелье (Монпелье)
|08.02.2017
|1' -90'
|Лион (Лион)
|4:0
|Нанси (Нанси)
|05.02.2017
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:2
|Нанси (Нанси)
|28.01.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|14.01.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|17.12.2016
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|10.12.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Анжер (Анжер)
|04.12.2016
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Нанси (Нанси)
|30.11.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|4:0
|Метц (Метц)
|26.11.2016
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|44'
|15.10.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|14.08.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Лион (Лион)