Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арно Лусамба - статистика

Завершил карьеру
4 января 1997 (29), Метц
#11 | Полузащитник
180 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пендикспор
27
0
2
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
1' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 1
21.04.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Пендикспор
2 : 3
14.04.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 29 тур
Фенербахче
4 : 1
10.03.2024
Пендикспор
1' - 90'
90'
90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
1' - 61'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
4 : 1
25.02.2024
Пендикспор
66' - 90'
68'
Турция. Суперлига, 26 тур
Пендикспор
0 : 2
18.02.2024
Трабзонспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
57'
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
3 : 1
21.12.2023
Пендикспор
1' - 67'
9'
62'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
10.12.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.11.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
1' - 90'
60'
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
74' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
2 : 1
30.09.2023
Пендикспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
1' - 74'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 0
16.09.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
1' - 90'
8'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
1 : 1
26.08.2023
Пендикспор
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+