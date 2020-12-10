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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Богемианс
Джон Маунтни
Статистика
€ 25 тыс
Джон Маунтни - статистика
Богемианс
22 февраля 1993 (33)
#22 | Полузащитник
182 см
Ирландия
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Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дандолк
8
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Дандолк
2 : 4
10.12.2020
Арсенал
54' - 90'
61'
Лига Европы, 5 тур
Мольде
3 : 1
03.12.2020
Дандолк
68' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Дандолк
1 : 3
26.11.2020
Рапид
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Рапид
4 : 3
05.11.2020
Дандолк
65' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Арсенал
3 : 0
29.10.2020
Дандолк
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Дандолк
1 : 2
22.10.2020
Мольде
1' - 90'
35'
Лига Европы, 4 раунд
Дандолк
3 : 1
01.10.2020
КИ Клаксвик
81' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Шериф
1 : 1
24.09.2020
Дандолк
13' - 89'
Лига Европы, 2 раунд
Интер
0 : 1
17.09.2020
Дандолк
70' - 90'
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