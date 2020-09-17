Джон Маунтни - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Маунтни
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Маунтни
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|54' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|61'
|03.12.2020
|68' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|1:3
|Рапид (Вена)
|05.11.2020
|65' -90'
|Рапид (Вена)
|4:3
|Дандолк (Дандолк)
|29.10.2020
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Дандолк (Дандолк)
|22.10.2020
|1' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|35'
|01.10.2020
|81' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|3:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|24.09.2020
|13' -89'
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
(3:5)п
|Дандолк (Дандолк)
|17.09.2020
|70' -90'
|Интер (Эскальдес)
|0:1
|Дандолк (Дандолк)