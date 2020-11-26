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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - Рапид
Дандолк - Рапид: обзор матча 26 ноября 2020
Дандолк
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 3
Завершен
Рапид
63'
К. Шилдс (П)
11'
К. Кнасмюллнер
37'
Э. Кара
58'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Рапид
Желтая карточка
Д. Клири
82'
81'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
Замена
Д. Лихи
️️️️
К. Даммигэн
81'
Замена
Ш. Мюррей
️️️️
Г. Слогетт
72'
66'
Замена
Л. Шустер
️️️️
Т. Фонтас
66'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Шилдс
63'
58'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Шик
55'
Замена
К. Аразе
️️️️
М. Ибрагимоглу
Пенальти не реализован!
Н. Одуа
50'
Замена
Н. Одуа
️️️️
Д. МакМиллан
46'
Замена
Д. Келли
️️️️
Ш. Хор
46'
Замена
П. МакИлэни
️️️️
С. Чолович
46'
Желтая карточка
К. Даммигэн
45'
37'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Шик
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
С. Граховац
8'
Желтая карточка
С. Граховац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
12
Грегори Слогетт
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Дандолк
30
Джимми Коркоран
ВР
1
Аарон МакКари
ВР
33
Дарра Лихи
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
6
Джордан Флорес
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
17
Нейтан Одуа
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
4-4-1-1
1
Роджерс
2
Хор
23
Даммигэн
4
Бойл
6
Клири
12
Слогетт
2
Гэннон
5
Шилдс
55
Чолович
7
Даффи
29
МакМиллан
4-5-1
25
Гартлер
28
Хофманн
44
Барач
31
Ульманн
30
Стойкович
28
Кнасмюллнер
13
Шик
11
Фонтас
77
Ибрагимоглу
15
Граховац
9
Кара
23
Даммигэн
33
Лихи
33
Лихи
23
Даммигэн
2
Хор
17
Келли
17
Келли
2
Хор
12
Слогетт
16
Мюррей
16
Мюррей
12
Слогетт
29
МакМиллан
17
Одуа
17
Одуа
29
МакМиллан
55
Чолович
10
МакИлэни
10
МакИлэни
55
Чолович
11
Фонтас
5
Шустер
5
Шустер
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
77
Ибрагимоглу
36
Аразе
36
Аразе
77
Ибрагимоглу
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
Остались в запасе
Дандолк
Рапид
24
Джейми Вайнн
ЦП
30
Джимми Коркоран
ВР
6
Джордан Флорес
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
Главный тренер
Алан Рейнолдс
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
24
Джейми Вайнн
ЦП
30
Джимми Коркоран
ВР
6
Джордан Флорес
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Дандолк - Рапид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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