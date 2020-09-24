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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Дандолк
Шериф - Дандолк: обзор матча 24 сентября 2020
Шериф
24.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Дандолк
8'
В. Посмак
45+1'
Ш. Мюррей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Дандолк
ГОЛ!
К. Шилдс
3:4
ГОЛ!
W. Parra
3:3
ГОЛ!
П. МакИлэни
2:3
ГОЛ!
M. Veloso
2:2
ГОЛ!
Ш. Хор
1:2
Пенальти не реализован!
Ф. Обилор
ГОЛ!
П. Хобан
1:1
ГОЛ!
Р. Капич
1:0
Замена
M. Veloso
️️️️
B. Mioč
100'
89'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Маунтни
Замена
D. dos Santos
️️️️
Д. Коловос
89'
72'
Замена
П. МакИлэни
️️️️
Ш. Мюррей
70'
Желтая карточка
К. Шилдс
69'
Желтая карточка
Ш. Мюррей
Замена
Ч. Петро
️️️️
А. Петелеу
64'
Желтая карточка
А. Петелеу
62'
Замена
Р. Капич
️️️️
А. Близниченко
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мюррей
Пас отдал
М. Даффи
Желтая карточка
В. Посмак
38'
13'
Замена
Д. Маунтни
️️️️
С. Гэннон
ГОЛ! 1:0!
В. Посмак
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
90
Кристиано
ЛЗ
5
Файт Обилор
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Димитриос Коловос
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
55
Benedik Mioč
ЦФ
18
William Parra
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
20
Zvonimir Mikulić
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
12
Грегори Слогетт
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
9
Патрик Хобан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
3
Чарльз Петро
ОП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
24
Dabney dos Santos
ЦФ
43
Richard Gadze
ЦФ
8
Max Veloso
ЦФ
Дандолк
1
Аарон МакКари
ВР
17
Даниэл Келли
ЦП
8
Уилл Патчинг
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
4-1-1-5
90
Кристиано
71
Петелеу
5
Посмак
5
Обилор
22
Коловос
7
Близниченко
55
20
32
Кастаньеда
18
91
4-4-1-1
1
Роджерс
6
Клири
33
Лихи
3
Гартленд
2
Хор
16
Мюррей
2
Гэннон
5
Шилдс
12
Слогетт
7
Даффи
9
Хобан
22
Коловос
24
24
22
Коловос
7
Близниченко
10
Капич
10
Капич
7
Близниченко
55
8
8
55
71
Петелеу
3
Петро
3
Петро
71
Петелеу
Маунтни
17
Келли
17
Келли
Маунтни
2
Гэннон
22
Маунтни
22
Маунтни
2
Гэннон
16
Мюррей
10
МакИлэни
10
МакИлэни
16
Мюррей
Остались в запасе
Шериф
Дандолк
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
43
Richard Gadze
ЦФ
1
Думитру Челядник
ВР
Главный тренер
Роберто Бордин
8
Уилл Патчинг
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
43
Richard Gadze
ЦФ
1
Думитру Челядник
ВР
Остались в запасе
8
Уилл Патчинг
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Шериф - Дандолк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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