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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - Арсенал
Дандолк - Арсенал: обзор матча 10 декабря 2020
Дандолк
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 6 тур
2 : 4
Завершен
Арсенал
22'
Д. Флорес
85'
Ш. Хор
12'
Э. Нкетиа
18'
М. Эль-Ненни
67'
Д. Уиллок
80'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Арсенал
ГОЛ! 2:4!
Ш. Хор
Пас отдал
Д. Флорес
85'
83'
Замена
М. Азиз
️️️️
Д. Уиллок
Желтая карточка
Д. Келли
82'
80'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Балогун
Пас отдал
Н. Пепе
Желтая карточка
К. Шилдс
77'
77'
Замена
Б. Коттрел
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
С. Чолович
️️️️
П. МакИлэни
77'
Желтая карточка
Д. Клири
70'
67'
ГОЛ! 1:3!
Д. Уиллок
62'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Э. Нкетиа
62'
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Эль-Ненни
Желтая карточка
Д. Маунтни
61'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. МакМиллан
54'
Замена
Д. Маунтни
️️️️
С. Гэннон
54'
Замена
Б. Гартленд
️️️️
Э. Бойл
46'
30'
Желтая карточка
Д. Уиллок
28'
Желтая карточка
С. Соареш
ГОЛ! 1:2!
Д. Флорес
Пас отдал
М. Даффи
22'
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Эль-Ненни
Пас отдал
Э. Смит-Роу
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нкетиа
Желтая карточка
Э. Бойл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
6
Джордан Флорес
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Дандолк
30
Джимми Коркоран
ВР
1
Аарон МакКари
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
55
Стефан Чолович
ЦП
24
Джейми Вайнн
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
80
Бен Коттрел
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
4-4-1-1
1
Роджерс
2
Хор
33
Лихи
4
Бойл
6
Клири
6
Флорес
5
Шилдс
10
МакИлэни
2
Гэннон
7
Даффи
29
МакМиллан
4-4-2
31
Рунарссон
21
Соареш
4
Мари
13
Мустафи
12
Чамберс
2
Мэйтленд-Найлс
6
Эль-Ненни
28
Уиллок
32
Смит-Роу
19
Пепе
9
Нкетиа
10
МакИлэни
55
Чолович
55
Чолович
10
МакИлэни
29
МакМиллан
17
Келли
17
Келли
29
МакМиллан
4
Бойл
3
Гартленд
3
Гартленд
4
Бойл
2
Гэннон
22
Маунтни
22
Маунтни
2
Гэннон
32
Смит-Роу
80
Коттрел
80
Коттрел
32
Смит-Роу
28
Уиллок
66
Азиз
66
Азиз
28
Уиллок
9
Нкетиа
9
Балогун
9
Балогун
9
Нкетиа
6
Эль-Ненни
25
Себальос
25
Себальос
6
Эль-Ненни
Остались в запасе
Дандолк
Арсенал
30
Джимми Коркоран
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
Главный тренер
Алан Рейнолдс
1
Карл Хейн
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
30
Джимми Коркоран
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Дандолк - Арсенал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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