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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - Мольде
Дандолк - Мольде: обзор матча 22 октября 2020
Дандолк
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Мольде
35'
Ш. Мюррей
62'
Э. Хуссэйн
72'
О. Омойджуанфо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Мольде
82'
Замена
М. Эллингсен
️️️️
М. Эйкрем
Замена
С. Чолович
️️️️
М. Даффи
80'
Замена
К. Даммигэн
️️️️
Д. Лихи
77'
Замена
Э. Бойл
️️️️
Ш. Мюррей
77'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
С. Гэннон
77'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Омойджуанфо
69'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Болли
Замена
П. МакИлэни
️️️️
Г. Слогетт
64'
62'
ГОЛ! 1:1!
Э. Хуссэйн
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мюррей
Пас отдал
Д. Маунтни
35'
20'
Желтая карточка
С. Грегерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
33
Дарра Лихи
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
12
Грегори Слогетт
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
9
Патрик Хобан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Дандолк
1
Аарон МакКари
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
6
Джордан Флорес
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-5-1-1
1
Роджерс
33
Лихи
6
Клири
3
Гартленд
16
Мюррей
2
Гэннон
22
Маунтни
5
Шилдс
12
Слогетт
7
Даффи
9
Хобан
4-1-1-3-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
14
Болли
10
Омойджуанфо
33
Лихи
23
Даммигэн
23
Даммигэн
33
Лихи
7
Даффи
55
Чолович
55
Чолович
7
Даффи
16
Мюррей
4
Бойл
4
Бойл
16
Мюррей
12
Слогетт
10
МакИлэни
10
МакИлэни
12
Слогетт
2
Гэннон
29
МакМиллан
29
МакМиллан
2
Гэннон
23
Эйкрем
6
Эллингсен
6
Эллингсен
23
Эйкрем
14
Болли
15
Кнутсон
15
Кнутсон
14
Болли
Остались в запасе
Дандолк
Мольде
2
Шон Хор
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
6
Джордан Флорес
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
Главный тренер
Алан Рейнолдс
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
2
Шон Хор
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
6
Джордан Флорес
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
Остались в запасе
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Дандолк - Мольде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Петри Вильянен
(Пори)
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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