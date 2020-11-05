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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Дандолк
Рапид - Дандолк: обзор матча 05 ноября 2020
Рапид
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 3 тур
4 : 3
Завершен
Дандолк
22'
Д. Любичич
79'
К. Аразе
87'
М. Хофманн
90+1'
Ю. Демир
7'
П. Хобан
81'
Д. МакМиллан (П)
90+6'
Д. МакМиллан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Дандолк
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Д. МакМиллан
ГОЛ! 4:2!
Ю. Демир
Пас отдал
К. Аразе
90'
+1
Желтая карточка
Т. Шик
89'
ГОЛ! 3:2!
М. Хофманн
Пас отдал
Ф. Стойкович
87'
83'
Желтая карточка
К. Даммигэн
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
81'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. МакМиллан
ГОЛ! 2:1!
К. Аразе
79'
76'
Замена
Ш. Мюррей
️️️️
Д. Флорес
76'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
П. Хобан
72'
Замена
Н. Одуа
️️️️
М. Даффи
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
72'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
72'
67'
Замена
К. Даммигэн
️️️️
Д. Лихи
65'
Замена
Д. Маунтни
️️️️
С. Гэннон
Замена
М. Зоннляйтнер
️️️️
М. Барач
54'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Клири
28'
Желтая карточка
Ш. Хор
Желтая карточка
Ф. Стойкович
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Любичич
Пас отдал
Ф. Стойкович
22'
Желтая карточка
М. Хофманн
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Хобан
Пас отдал
К. Шилдс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Дандолк
1
Аарон МакКари
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
12
Грегори Слогетт
ЦП
6
Джордан Флорес
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
9
Патрик Хобан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Дандолк
30
Джимми Коркоран
ВР
1
Гэри Роджерс
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
17
Нейтан Одуа
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
4-1-3-2
25
Гартлер
30
Стойкович
44
Барач
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
13
Шик
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
36
Аразе
9
Кара
4-4-1-1
1
МакКари
6
Клири
33
Лихи
4
Бойл
2
Хор
6
Флорес
2
Гэннон
5
Шилдс
12
Слогетт
7
Даффи
9
Хобан
44
Барач
6
Зоннляйтнер
6
Зоннляйтнер
44
Барач
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
33
Лихи
23
Даммигэн
23
Даммигэн
33
Лихи
6
Флорес
16
Мюррей
16
Мюррей
6
Флорес
7
Даффи
17
Одуа
17
Одуа
7
Даффи
2
Гэннон
22
Маунтни
22
Маунтни
2
Гэннон
9
Хобан
29
МакМиллан
29
МакМиллан
9
Хобан
Остались в запасе
Рапид
Дандолк
1
Никлас Хедл
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
30
Джимми Коркоран
ВР
24
Джейми Вайнн
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
1
Гэри Роджерс
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
30
Джимми Коркоран
ВР
24
Джейми Вайнн
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
1
Гэри Роджерс
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Рапид - Дандолк
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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