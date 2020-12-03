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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Дандолк
Мольде - Дандолк: обзор матча 03 декабря 2020
Мольде
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
3 : 1
Завершен
Дандолк
30'
М. Эйкрем
41'
О. Омойджуанфо
67'
М. Эллингсен
90+5'
Д. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Дандолк
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Д. Флорес
Пас отдал
С. Гэннон
Желтая карточка
Э. Кнутсон
90'
+2
Замена
М. Болли
️️️️
О. Омойджуанфо
87'
Желтая карточка
Б. Риса
84'
Замена
М. Мострем
️️️️
Э. Хестад
79'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Эйкрем
79'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ф. Эушнес
79'
73'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
Д. Келли
68'
Замена
Д. Маунтни
️️️️
К. Шилдс
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
С. Грегерсен
68'
ГОЛ! 3:0!
М. Эллингсен
Пас отдал
М. Эйкрем
67'
66'
Желтая карточка
Б. Гартленд
61'
Замена
Д. Клири
️️️️
Г. Слогетт
61'
Замена
М. Даффи
️️️️
Н. Одуа
61'
Замена
П. МакИлэни
️️️️
Э. Бойл
Желтая карточка
С. Грегерсен
52'
ГОЛ! 2:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Б. Риса
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
Б. Риса
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
17
Даниэл Келли
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
6
Джордан Флорес
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
17
Нейтан Одуа
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Дандолк
30
Джимми Коркоран
ВР
1
Аарон МакКари
ВР
33
Дарра Лихи
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
24
Джейми Вайнн
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
3-3-3-1
1
Линде
2
Грегерсен
18
Синюан
6
Эллингсен
33
Риса
14
Эушнес
2
Уинго
5
Хестад
23
Эйкрем
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
4-5-1
1
Роджерс
23
Даммигэн
4
Бойл
3
Гартленд
2
Хор
17
Келли
6
Флорес
5
Шилдс
2
Гэннон
12
Слогетт
17
Одуа
23
Эйкрем
90
Джеймс
90
Джеймс
23
Эйкрем
10
Омойджуанфо
14
Болли
14
Болли
10
Омойджуанфо
14
Эушнес
10
Кристенсен
10
Кристенсен
14
Эушнес
2
Грегерсен
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
2
Грегерсен
5
Хестад
9
Мострем
9
Мострем
5
Хестад
12
Слогетт
6
Клири
6
Клири
12
Слогетт
17
Одуа
7
Даффи
7
Даффи
17
Одуа
4
Бойл
10
МакИлэни
10
МакИлэни
4
Бойл
5
Шилдс
22
Маунтни
22
Маунтни
5
Шилдс
17
Келли
29
МакМиллан
29
МакМиллан
17
Келли
Остались в запасе
Мольде
Дандолк
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
30
Джимми Коркоран
ВР
33
Дарра Лихи
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
Остались в запасе
30
Джимми Коркоран
ВР
33
Дарра Лихи
ЦЗ
24
Джейми Вайнн
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Мольде - Дандолк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
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