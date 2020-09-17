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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Дандолк
Интер - Дандолк: обзор матча 17 сентября 2020
Интер
17.09.2020, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Дандолк
14'
Д. МакМиллан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дандолк
70'
Замена
Д. Маунтни
️️️️
Ш. Мюррей
58'
Вторая желтая
Э. Бойл
55'
Желтая карточка
Г. Слогетт
52'
Желтая карточка
К. Шилдс
40'
Желтая карточка
Э. Бойл
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакМиллан
Пас отдал
М. Даффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
23
Жорди Рубио
ЦЗ
16
Эмили Гарсия
ЦЗ
22
Альберт Рейес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
4
Raul Feher
ЦФ
9
Bruno Lemiechevsky
ЦФ
7
Genis Soldevila
ЦФ
3
Federico Bessone
ЦФ
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
12
Грегори Слогетт
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
16
Шон Мюррей
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Интер
19
Bruninho
ЦФ
13
Joan Bayona
ЦФ
15
Oscar Reyes
ЦФ
23
Xavier Moreno
ЦФ
23
Jordi Roca Grau
ЦФ
11
Jordi Betriu
ЦФ
Дандолк
1
Аарон МакКари
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Уилл Патчинг
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
9
Патрик Хобан
ЦФ
3-2-1-4
1
Хосеп Гомес
6
Лима
23
Рубио
16
Эмили Гарсия
22
Рейес
7
Пужоль
11
Морено
4
3
7
9
4-4-1-1
1
Роджерс
33
Лихи
4
Бойл
3
Гартленд
2
Хор
55
Чолович
16
Мюррей
5
Шилдс
12
Слогетт
7
Даффи
29
МакМиллан
16
Мюррей
22
Маунтни
22
Маунтни
16
Мюррей
Остались в запасе
Интер
Дандолк
19
Bruninho
ЦФ
13
Joan Bayona
ЦФ
15
Oscar Reyes
ЦФ
23
Xavier Moreno
ЦФ
23
Jordi Roca Grau
ЦФ
11
Jordi Betriu
ЦФ
8
Уилл Патчинг
ЦП
9
Патрик Хобан
ЦФ
17
Даниэл Келли
ЦП
6
Дэн Клири
ЦЗ
1
Аарон МакКари
ВР
2
Син Гэннон
ЦП
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Остались в запасе
19
Bruninho
ЦФ
13
Joan Bayona
ЦФ
15
Oscar Reyes
ЦФ
23
Xavier Moreno
ЦФ
23
Jordi Roca Grau
ЦФ
11
Jordi Betriu
ЦФ
Остались в запасе
8
Уилл Патчинг
ЦП
9
Патрик Хобан
ЦФ
17
Даниэл Келли
ЦП
6
Дэн Клири
ЦЗ
1
Аарон МакКари
ВР
2
Син Гэннон
ЦП
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Статистика матча Интер - Дандолк
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Лига конференций, 1 тур
Мьеллбю
2 : 0
15.10.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
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«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
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Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
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Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Мьельбю» и «Интер Эскальдес» на победу в матче 1-го тура общего этапа
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