Оламиде Шодипо - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Оламиде
|Фамилия
|Шодипо
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июля 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Оламиде
|Фамилия
|Шодипо
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июля 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.12.2022
|1' -79'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Лутон Таун (Лутон)
|26.12.2022
|73' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.12.2022
|78' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|11.12.2022
|46' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|12.11.2022
|82' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|83' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.11.2022
|85' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.08.2022
|81' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|16.08.2022
|80' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.07.2022
|1' -65'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)