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    Оламиде Шодипо - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Оламиде
    Фамилия Шодипо
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июля 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    29.12.2022 1' -79' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Лутон Таун (Лутон)
    26.12.2022 73' -90' Кардифф (Кардифф) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.12.2022 78' -90' Престон (Престон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    11.12.2022 46' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Бернли (Бернли)
    12.11.2022 82' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 83' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    05.11.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.11.2022 85' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.10.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Рединг (Рединг)
    27.08.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.08.2022 81' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    16.08.2022 80' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    13.08.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.08.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.07.2022 1' -65' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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