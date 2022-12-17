Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Куинз Парк Рейнджерс
Престон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 декабря 2022
Престон
17.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
58'
Д. Данн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Замена
Р. Дикки
️️️️
А. Доззел
Замена
Б. Диаби
️️️️
Б. Поттс
90'
Замена
М. О'Нил
️️️️
Г. Каннингэм
86'
78'
Замена
О. Шодипо
️️️️
К. Уиллок
77'
Желтая карточка
С. Дьенг
Желтая карточка
Л. Линдсэй
74'
Замена
Ф. Кросс-Адэр
️️️️
Р. Ледсон
68'
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Данн
27'
Желтая карточка
Л. Дайкс
3'
Желтая карточка
А. Доззел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
39
Майки О'Нил
АП
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
4-4-1-1
28
Вудман
18
Каррерас
14
Стори
6
Линдсэй
8
Каннингэм
44
Поттс
14
Джонсон
8
Уайтмэн
4
Ледсон
7
Вудберн
17
Эванс
3-5-1-1
88
Дьенг
2
Лейрд
2
Данн
3
Пал
6
Кларк-Салтер
21
Доззел
42
Ироегбунам
37
Адома
26
Филд
16
Уиллок
13
Дайкс
44
Поттс
4
Диаби
4
Диаби
44
Поттс
8
Каннингэм
39
О'Нил
39
О'Нил
8
Каннингэм
4
Ледсон
28
Кросс-Адэр
28
Кросс-Адэр
4
Ледсон
21
Доззел
16
Дикки
16
Дикки
21
Доззел
16
Уиллок
30
Шодипо
30
Шодипо
16
Уиллок
Остались в запасе
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Престон - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+