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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 июля 2022
Блэкберн
30.07.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
34'
Л. Трэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
77'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
И. Хаир
77'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
65'
Замена
А. Адома
️️️️
О. Шодипо
64'
Замена
Д. Томас
️️️️
А. Доззел
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Вейл
64'
ГОЛ! 1:0!
Л. Трэвис
Пас отдал
Р. Хеджс
34'
12'
Желтая карточка
Л. Дайкс
Желтая карточка
Д. Бакли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
9
Маколи Бонн
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Камински
4
Айяла
16
Уортон
27
Трэвис
3
Пикеринг
2
Бриттан
6
Бакли
22
Бреретон
26
Хеджс
27
Вейл
20
Галлахер
3-3-1-3
88
Дьенг
6
Кларк-Салтер
16
Дикки
29
Какай
10
Йохансен
26
Филд
21
Доззел
10
Хаир
13
Дайкс
3
Пал
30
Шодипо
27
Вейл
24
Долан
24
Долан
27
Вейл
30
Шодипо
37
Адома
37
Адома
30
Шодипо
21
Доззел
8
Томас
8
Томас
21
Доззел
10
Хаир
32
Ричардс
32
Ричардс
10
Хаир
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
Остались в запасе
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
2
Джимми Данн
ЦЗ
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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