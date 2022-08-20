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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм: обзор матча 20 августа 2022
Куинз Парк Рейнджерс
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
43'
К. Уиллок
33'
Ч. Огбене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
90'
+5
Желтая карточка
В. Йоханссон
85'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Д. Барласер
Замена
О. Шодипо
️️️️
К. Уиллок
81'
Желтая карточка
С. Филд
74'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Л. Дайкс
70'
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Робертс
70'
Желтая карточка
А. Доззел
65'
65'
Замена
С. Хай
️️️️
О. Рэтбоун
65'
Замена
Д. Келли
️️️️
К. Вашингтон
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
56'
55'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Л. Пелтье
55'
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Ш. Фергюсон
ГОЛ! 1:1!
К. Уиллок
Пас отдал
И. Хаир
43'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Огбене
Желтая карточка
Р. Дикки
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
4-2-2-2
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
2
Данн
2
Лейрд
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
19
Робертс
4-3-1-2
1
Йоханссон
21
Пелтье
25
Хамфрис
24
Холл
6
Вуд
4
Барласер
26
Уайлс
3
Фергюсон
27
Огбене
14
Вашингтон
20
Рэтбоун
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
19
Робертс
37
Адома
37
Адома
19
Робертс
16
Уиллок
30
Шодипо
30
Шодипо
16
Уиллок
13
Дайкс
22
Армстронг
22
Армстронг
13
Дайкс
3
Фергюсон
15
Брэмолл
15
Брэмолл
3
Фергюсон
21
Пелтье
45
Хардинг
45
Хардинг
21
Пелтье
4
Барласер
29
Линдси
29
Линдси
4
Барласер
20
Рэтбоун
7
Хай
7
Хай
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
9
Келли
9
Келли
14
Вашингтон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
31
Джош Викерс
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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