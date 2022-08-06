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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро: обзор матча 06 августа 2022
Куинз Парк Рейнджерс
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 2
Завершен
Мидлсбро
13'
К. Уиллок
38'
Л. Дайкс
41'
М. Крукс
56'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
90'
+2
Красная карточка
Д. Ленихэн
Желтая карточка
О. Какай
90'
+1
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
И. Хаир
88'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
87'
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
82'
Желтая карточка
С. Йохансен
77'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
74'
73'
Желтая карточка
М. Бола
56'
ГОЛ! 2:2!
М. Форсс
Пас отдал
М. Крукс
46'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Уотмор
41'
ГОЛ! 2:1!
М. Крукс
Пас отдал
Р. Гилс
ГОЛ! 2:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
С. Йохансен
38'
17'
Желтая карточка
М. Форсс
ГОЛ! 1:0!
К. Уиллок
Пас отдал
С. Филд
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
2
Данн
29
Какай
10
Амос
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
13
Дайкс
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Дейкстел
16
Бола
26
Ленихэн
8
МакГри
16
Хаусон
25
Крукс
3
Гилс
25
Джонс
88
Форсс
20
Уотмор
10
Хаир
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
10
Хаир
16
Уиллок
37
Адома
37
Адома
16
Уиллок
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
20
Уотмор
29
Акпом
29
Акпом
20
Уотмор
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
1
Джо Уолш
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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