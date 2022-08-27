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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 августа 2022
Уотфорд
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
27'
К. Сема
50'
Ж. Педро
18'
И. Хаир
34'
К. Уиллок
70'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
К. Кабаселе
90'
88'
Замена
К. Мастерсон
️️️️
С. Йохансен
88'
Замена
О. Какай
️️️️
К. Уиллок
85'
Желтая карточка
А. Доззел
Желтая карточка
А. Камара
84'
Замена
В. Байо
️️️️
М. Гаспар
82'
81'
Желтая карточка
С. Дьенг
80'
Замена
С. Армстронг
️️️️
И. Хаир
70'
ГОЛ! 2:3!
А. Адома
Пас отдал
К. Пал
61'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Дайкс
ГОЛ! 2:2!
Ж. Педро
50'
Желтая карточка
Э. Кайембе
45'
+4
44'
Желтая карточка
С. Йохансен
Желтая карточка
Ж. Педро
40'
34'
ГОЛ! 1:2!
К. Уиллок
Пас отдал
И. Лейрд
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Р. Манай
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Сема
Пас отдал
Ж. Педро
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Хаир
Пас отдал
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Бахман
11
Камара
27
Кабаселе
22
Сьерральта
2
Гаспар
39
Кайембе
12
Сема
8
Чодури
7
Сарр
7
Манай
9
Педро
4-3-2-1
88
Дьенг
2
Лейрд
16
Дикки
2
Данн
3
Пал
26
Филд
10
Йохансен
21
Доззел
10
Хаир
16
Уиллок
13
Дайкс
7
Манай
22
Асприлья
22
Асприлья
7
Манай
2
Гаспар
15
Байо
15
Байо
2
Гаспар
16
Уиллок
29
Какай
29
Какай
16
Уиллок
10
Йохансен
23
Мастерсон
23
Мастерсон
10
Йохансен
13
Дайкс
37
Адома
37
Адома
13
Дайкс
10
Хаир
22
Армстронг
22
Армстронг
10
Хаир
Остались в запасе
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
29
Бен Хамер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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