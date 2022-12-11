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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бернли
Куинз Парк Рейнджерс - Бернли: обзор матча 11 декабря 2022
Куинз Парк Рейнджерс
11.12.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 3
Завершен
Бернли
19'
Й. Берг Гудмундссон
45+2'
Я. Матсен
71'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бернли
90'
+2
Желтая карточка
Д. Каллен
89'
Замена
С. Твайн
️️️️
Н. Телла
89'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Д. Корк
88'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Я. Матсен
81'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Доззел
76'
74'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
71'
ГОЛ! 0:3!
Н. Телла
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
56'
52'
Желтая карточка
Д. Корк
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
46'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Д. Томас
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Я. Матсен
19'
ГОЛ! 0:1!
Й. Берг Гудмундссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-5-1-1
88
Дьенг
3
Пал
2
Данн
2
Лейрд
26
Филд
21
Доззел
42
Ироегбунам
8
Томас
6
Кларк-Салтер
16
Уиллок
13
Дайкс
4-4-1-1
49
Мурич
2
Витиньо
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
22
Матсен
7
Гудмундссон
24
Каллен
8
Браунхилл
4
Корк
23
Телла
16
Родригес
16
Уиллок
37
Адома
37
Адома
16
Уиллок
8
Томас
30
Шодипо
30
Шодипо
8
Томас
21
Доззел
22
Армстронг
22
Армстронг
21
Доззел
7
Гудмундссон
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Гудмундссон
22
Матсен
18
Тэйлор
18
Тэйлор
22
Матсен
23
Телла
10
Твайн
10
Твайн
23
Телла
4
Корк
21
Чурлинов
21
Чурлинов
4
Корк
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бернли
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
Главный тренер
Пол Холл
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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