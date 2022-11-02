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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 ноября 2022
Норвич Сити
02.11.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
85'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Л. Амос
85'
Замена
А. Адома
️️️️
И. Хаир
85'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
Замена
К. Доуэлл
️️️️
А. Рэмзи
84'
Замена
М. Ааронс
️️️️
А. Хэйден
84'
75'
Желтая карточка
Л. Дайкс
Замена
К. МакЛин
️️️️
С. МакКаллум
70'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Т. Кантвелл
70'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Г. Сара
66'
57'
Замена
К. Уиллок
️️️️
А. Доззел
48'
Желтая карточка
С. Филд
Желтая карточка
С. Бирам
31'
1'
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
20
Лайам Гиббс
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Люк Амос
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ганн
3
МакКаллум
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Бирам
14
Хэйден
20
Гиббс
8
Сара
10
Кантвелл
21
Рэмзи
20
Пукки
4-1-3-1-1
88
Дьенг
2
Лейрд
16
Дикки
27
Балогун
3
Пал
10
Амос
26
Филд
42
Ироегбунам
21
Доззел
10
Хаир
13
Дайкс
14
Хэйден
3
Ааронс
3
Ааронс
14
Хэйден
3
МакКаллум
23
МакЛин
23
МакЛин
3
МакКаллум
10
Кантвелл
32
Нуньес
32
Нуньес
10
Кантвелл
21
Рэмзи
26
Доуэлл
26
Доуэлл
21
Рэмзи
8
Сара
11
Эрнандес
11
Эрнандес
8
Сара
10
Хаир
37
Адома
37
Адома
10
Хаир
21
Доззел
16
Уиллок
16
Уиллок
21
Доззел
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
10
Амос
30
Шодипо
30
Шодипо
10
Амос
Остались в запасе
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
23
Тим Крул
ВР
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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